В ДНР официально подтвердили освобождение Соледара российскими войсками

Российские войска продолжают развивать наступление по нескольким направлениям. Фото: Штаб теробороны ДНР

Российские войска освободили город Соледар в ДНР. Такую информацию официально подтвердили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар, - проинформировали там.

Напомним, ранее сообщалось, что в Соледаре группа «Вагнер» завершает зачистку города, одновременно с этим улучшая позиции в окрестностях населенного пункта.

Тем временем подразделения российской армии развивают успех в наступлении на донецком и артемовском направлениях, и в скором времени стоит ожидать освобождения новых территорий. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем вечернем видеообращении.

Руководитель Республики также добавил, что в Марьинке украинские боевики отступили на заранее оборудованные позиции в частном секторе - все высотные здания в городе сейчас контролируются российской армией.

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