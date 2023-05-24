Трое детей погибли на водоемах ДНР в мае

С начала года в Республике зафиксировали 14 случаев гибели людей на воде. Фото: МВД ДНР

С начала года в Донецкой Народной Республике зафиксировали 14 случаев гибели людей на воде. Только в мае пребывание в водоемах закончилось летальным исходом для четырех человек, из которых трое - дети. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР.

Там напомнили взрослым, что нельзя оставлять детей без присмотра, потому как те могут утонуть даже в неглубоком водоеме.

- Вода - опасность не только для малышей. Основная причина трагедий взрослых - купание в состоянии алкогольного опьянения, - заявили в ведомстве.

Напомним, 18 мая в Горловке на Кировских прудах утонули двое детей возрастом 14 и 16 лет. Сотрудники полиции установили обстоятельства гибели подростков. Как выяснило следствие, один из ребят плавать не умел. Когда он начал уходить под воду, то схватился за друга и потянул его за собой. Выбраться на берег детям не удалось.

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