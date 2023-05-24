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НовостиПолитика24 мая 2023 16:57

Артиллеристы первой Славянской бригады «разбирают» доты и блиндажи ВСУ под Авдеевкой

Удары по сооружениям противника наносят расчеты САУ 2С1 «Гвоздика»
Ирина ДМИТРИЕВА
Точность ударов корректируют с помощью БПЛА. Фото: УНМ ДНР

Точность ударов корректируют с помощью БПЛА. Фото: УНМ ДНР

Первая Славянская бригада уничтожает позиции ВСУ под Авдеевкой. Артиллерийскими ударами бойцы «разбирают» укрепрайоны противника, которые тот воздвигал здесь на протяжении восьми лет. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

- Сооружения, доты и блиндажи, на укрепление которых работала вся Украина восемь лет, теперь разбирают расчеты САУ 2С1 «Гвоздика» 1-й Славянской бригады под Авдеевкой, - проинформировали в оборонном ведомстве Республики.

Сообщается также, что достичь высокой точности ударов российским бойцам удается благодаря корректировке огня с помощью БПЛА.

Напомним, украинские боевики несут регулярные потери на авдеевском направлении. Бойцы Первого армейского корпуса РФ уничтожают позиции ВСУ с помощью дронов. Тем временем Денис Пушилин заявил о продвижении войск РФ на Авдеевском направлении, куда ВСУ перебросили внушительные резервы.

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