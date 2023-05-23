Артиллеристы из группировки «Юг» сорвали попытку ВСУ контратаковать под Донецком

На донецком направлении продолжаются бои. Фото: УНМ ДНР

Артиллеристы из группировки «Юг» сорвали попытку украинских военных атаковать позиции на донецком направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» один из российских бойцов.

Он пояснил, что солдаты ВСУ хотели пойти в наступление из серой зоны.

- ВСУ пытались занять участок в серой зоне на нашем направлении. Закрепившись там, они могли бы перейти в контратаку на наши позиции. Точной работой артиллерии удалось сорвать планы противника, - заявил военнослужащий.

Боец также рассказал, что расчеты гаубиц Д-30 из батальона «Спарта» при корректировке с БПЛА разбили блиндаж, который занял противник. После чего подавили работу пушки, прикрывавшей вылазку украинских солдат. Также российские военные уничтожили кочующий пикап ВСУ с установленным на нем минометом.

Напомним, Денис Пушилин заявил о продвижении войск РФ на Авдеевском направлении, куда ВСУ перебросили внушительные резервы. Врио Главы ДНР также рассказал о ситуации в освобожденном Артемовске и ракетных обстрелах Мариуполя.

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