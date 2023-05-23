Триста школьников из прифронтовой Ясиноватой этим летом отправятся на отдых в Анапу

Ребята смогут отдохнуть на Черноморском побережье Фото: Виталий КАРНАУХ

Триста школьников из прифронтовой Ясиноватой этим летом отправятся отдыхать на Черноморское побережье. Об этом сообщили ДАН в администрации города.

Там уточнили, что выехать на отдых смогут все дети школьного возраста. В Ясиноватой разработали стратегию по отдыху и обучению детей за пределами обстреливаемого города.

- В частности, в Анапу на отдых мы отправим 300 детей, - заявили в мэрии.

Сообщается также, что еще полсотни детей отправятся в «Уральскую Швейцарию» - город Аша в Челябинской области.

Напомним, власти Ясиноватой делают все возможное, чтобы дети находились как можно дальше от обстрелов. Немногим ранее очередную группу школьников из прифронтового города отправили на отдых в Краснодар. Еще более ста детей смогут отдохнуть в Беларуси. Ребят примут в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Ждановичи» и лесном лагере «Дубрава».

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