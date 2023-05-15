Более 16 тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях ДНР в 2023 году

За пределами Республики в лагерях отдохнут более восьми тысяч детей. Фото: Толстыкина/ТГ

С 1 июня в школах Донецкой Народной Республики отроются более 150 детских лагерей. В некоторых городах региона они не появятся совсем из-за активных боевых действий. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Республики Денис Пушилин.

— 1 июня открывается 153 пришкольных лагеря, где будут оздоровлены более 16 тысяч детей, но некоторые города сократили их количество или не планируют открытие. Нужно брать пример с Амвросиевского района, где планировали 12, а открывают 22 пришкольных лагеря, — поделился глава региона в своем телеграм-канале.

Денис Пушилин добавил, что оздоровление детей продолжится и за пределами Республики. В этом году летние лагеря в других региона России увеличили квоту мест для детей из ДНР.

— За пределами Республики с января по настоящее время оздоровились 1516 детей. Летом эта работа будет продолжена, причем квота в федеральных оздоровительных центрах для детей ДНР будет расширена. Проработана тема и с регионами-шефами — более 8,3 тысяч детей отдохнут в детских загородных лагерях субъектов РФ, — отметил Пушилин

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