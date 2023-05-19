Школьники из прифронтовой Ясиноватой отправились на отдых в Беларусь

Ребята смогут отдохнуть в детском оздоровительном центре. Фото: ТГ/Шевченко

Очередная группа школьников из прифронтовой Ясиноватой отправилась на отдых и оздоровление в Республику Беларусь. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

Он уточнил, что ребят ожидают в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Ждановичи».

- Выражаем благодарность за заботу о наших детях принимающей стороне, а нашим деткам желаем ярких впечатлений от путешествия! - написал мэр.

Как пояснили в администрации города ДАН, на прошлой же неделе еще одна группа ясиноватских школьников отправилась в лагерь «Дубрава», расположенный в деревне Ясковичи в сосново-дубовом бору в окрестностях Солигорска. Всего в Беларуси смогут отдохнуть более ста детей.

Напомним, ранее сообщалось, что более 16 тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях ДНР в 2023 году. Всего в Республике откроется более 150 таких учреждений.

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