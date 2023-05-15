«Последний звонок» в школах ДНР пройдет 23 мая

Праздник в дистанционном формате проведут в школах, где весь год не было очного обучения Фото: Ксения МАТВЕЙЧУК

В школах Донецкой Народной Республики праздник «Последнего звонка» состоится 23 мая. Форму праздника выберут в зависимости от формата обучения. Об этом рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— В зависимости от формата обучения торжественные мероприятия в школах Республики пройдут 23 мая, как в дистанционном режиме, так и в комбинированной форме. Безопасность наших детей и преподавателей — в приоритете, — отметил Председатель.

Напомним, что ранее в Республике рассказали о подробностях проведения ГИА и ЕГЭ. Единый государственный экзамен будут сдавать 504 выпускника, из них более 300 сделают это в Ростовской области, остальные — в пунктах проведения на территории региона. Обязательными предметами в этом году являются русский язык и математика, на выбор можно сдавать историю, географию, иностранные языки, обществознание и другие дисциплины.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В МФЦ ДНР начали прием заявлений на перерасчет пенсий

Новая услуга появилась в отделениях 15 мая (подробнее)