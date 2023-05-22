Школьники из прифронтовой Ясиноватой отправились на отдых в Краснодар

Ребята смогут качественно отдохнуть и оздоровиться. Фото: ТГ/Шевченко

Очередная группа школьников из Ясиноватой отправилась на отдых в Краснодар. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр прифронтового города Дмитрий Шевченко.

Он отметил, что поездка состоялась благодаря руководителю сети краснодарских отелей. По его приглашению 18 детей из Ясиноватой остановятся в отеле «Мартон Пашковский». Ребята будут отдыхать и знакомиться с достопримечательностями Краснодара.

Мэр выразил благодарность принимающей стороне за заботу о детях, а самим ребятам пожелал хорошего отдыха и ярких впечатлений.

По словам Шевченко, городские власти делают все возможное, чтобы юные ясиноватцы смогли побыть подальше от обстрелов.

- Администрация города делает все возможное, чтобы все школьники города Ясиноватая имели возможность в этом году качественно отдохнуть и оздоровиться, получить заряд положительных эмоций, а также как можно меньше времени проводили в обстреливаемом городе, - заявил мэр.

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