Более 14,5 тысячи жителей проголосовали в первый день праймериз «Единой России» в ДНР

Проголосовать за выбранного кандидата можно будет в течение трех дней (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Более 14,5 тысячи жителей ДНР проголосовали за кандидатов в депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики в первый день праймериз «Единой России». Об этом сообщил врио главы Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что в списки потенциальных кандидатов вошли почти 1,3 тысячи человек. Среди них - педагоги, медики, учителя, шахтеры, военнослужащие. Почти 200 участников предварительного голосования являются представителями молодежи.

Лидерами первого дня голосования по количеству проголосовавших стали Макеевка, Донецк, Горловка и Шахтерск. Всего проголосовать очно жители Республики смогут три дня.

- Адрес ближайшей точки для голосования можно узнать, позвонив в единый информационный центр, который сегодня начал свою работу, - передает слова Дениса Пушилина пресс-служба «Единой России».

Врио Главы ДНР также добавил, что 26 мая по всей территории региона заработают счетные комиссии.

Напомним, Денис Пушилин рассказал о подробностях предварительного голосования «Единой России» в ДНР. В праймеризе примут участие более 1200 кандидатов.

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