Денис Пушилин рассказал о подробностях предварительного голосования «Единой России» в ДНР

Голосование пройдет с 26 по 28 мая. Фото: ДАН

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР рассказал о подробностях предварительного голосования политической партии «Единая Россия» в Донецкой Народной Республике. Принять участие в голосовании можно как на сайте, так и посетив избирательный участок в период с 26 по 28 мая. Об этом Денис Пушилин рассказал в своем телеграм-канале.

— В предварительном голосовании участвуют почти 1300 кандидатов. Среди них много новых лиц и представителей молодежи: шахтеры, врачи, учителя, деятели культуры и военнослужащие. По итогам голосования будут определены имена тех, кто представит «Единую Россию» на выборах осенью, — отметил глава региона.

Врио Главы Республики добавил, что для голосования на избирательных участках необходимо иметь с собой паспорт гражданина Российской Федерации или Донецкой Народной Республики либо иной документ, удостоверяющий личность.

— Хочу вновь обратить внимание на то, что только «Единая Россия» дает возможность всем гражданам выбрать тех, кто достоин представлять нашу политическую силу на выборах. И мы с вами должны определить тех, кто с ней справится, — подчеркнул Пушилин.

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