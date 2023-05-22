В праймеризе «Единой России» примут участие более 1200 кандидатов

Проголосовать за выбранного кандидата можно будет в течение трех дней (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

На предварительное голосование политической партии «Единая Россия» зарегистрировались более 1200 кандидатов. По итогам праймериза будут определены те, кто представит партию на осенних выборах. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— В предварительном голосовании участвуют почти 1300 кандидатов. Среди них много новых лиц и представителей молодежи: шахтеры, врачи, учителя, деятели культуры и военнослужащие. По итогам голосования будут определены имена тех, кто представит «Единую Россию» на выборах осенью, — поделился глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее врио Главы Республики рассказал о подробностях проведения праймериза в регионе. Голосование пройдет в смешанном формате: отдать голос за кандидата можно на сайте, а также в избирательных участках. Для этого жителям Республики понадобится только паспорт России, ДНР или другой документ, удостоверяющий личность.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Артемовске организуют штаб по оказанию помощи освобожденным территориям

Ранее такие штабы были развернуты в других населенных пунктах (подробнее)