Молодые парламентарии ДНР будут помогать партии «Единая Россия» в проведении предварительного голосования

В День Республики волонтеры «Единой России» раздавали жителям флажки с символикой ДНР. Фото: ДРО «ЕР»

Донецкое региональное отделение «Единой России» и Молодежный парламент ДНР подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Отмечается, что уже с завтрашнего дня молодые парламентарии приступят к работе и будут помогать партии в проведении предварительного голосования.

22 мая в ДНР стартует электронное голосование на праймериз партии «Единой России», которое завершится 28 мая. Также жители Республики с 26 по 28 мая смогут проголосовать непосредственно на выездном или стационарном счетном участке.

Напомним, праймериз — предварительный внутрипартийный отбор кандидатов для их дальнейшего участия в выборах, которые пройдут 10 сентября этого года. Выбирать будут депутатов Народного Совета ДНР и представительных органов муниципальных образований.

Для участия в предварительном голосовании не обязательно быть членом партии «Единая Россия». Главное условие – гражданство РФ.

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