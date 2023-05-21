Учащийся донецкой школы Андрей Юдин стал призером проекта «Многонациональная Победа»

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве Андрея Юдина поздравил Герой России Андрей Соловьев. Фото: Проект «Многонациональная Победа»

Учащийся донецкой школы №30 Андрей Юдин стал призером проекта «Многонациональная Победа». Третьеклассник написал рассказ о своем отце, который в 2014 году вступил в ополчение и прошел путь от рядового до капитана.

- Учащийся 3-В класса донецкой школы №30 Андрей Юдин принял участие в проекте «Многонациональная Победа». Он написал рассказ о своем отце Сергее Юдине, который в 2014 году вступил в ополчение и прошел путь от рядового до капитана, - рассказали сегодня в пресс-службе Донецкого регионального отделения «Единой России».

Работа мальчика попала в 80-ку лучших рассказов, которые вошли в четвертый народный альманах «Незабытые истории Победы» и в первый сборник «Zа Родину». Андрей награжден дипломом на торжественной церемонии подведения итогов проекта.

Отметим, что 18 мая в Музее Победы подвели итоги полиформатного проекта «Многонациональная Победа». На торжественной церемонии дипломы и сборники рассказов самым активным участникам вручали руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, Герои России Сергей Тулин, Александр Даркович, Рустем Клупов и Андрей Соловьев, представители Министерства обороны Российской Федерации и Музея Победы.

- В этом году участниками проекта стали более 40 тысяч человек – столько же, сколько за все предыдущие три года конкурса. Представители 80 регионов поделились историями о ветеранах Великой Отечественной войны и участниках спецоперации. Особенно активными оказались жители Донецкой Народной Республики, – отметил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Новшество конкурса этого года – издание сборника «Zа Родину» с рассказами об участниках СВО – тех, кто погиб при исполнении воинского долга, и тех, кто защищает Россию сегодня. О героях нашего времени и их подвигах написали их матери, жены, дети, учителя, соседи, однополчане. По решению жюри конкурса в первый сборник вошли 120 самых интересных историй.

Среди них рассказы о Герое России Нурмагомеде Гаджимагомедове из Дагестана, подорвавшем последней гранатой себя и окруживших его националистов; Герое России Ольге Качура из ДНР, которая с 2014 года защищала жителей Донбасса и погибла при исполнении воинского долга.

- Организаторами конкурса было принято решение опубликовать все рассказы о наших современниках, ведь они написаны сердцем. В сентябре выйдет второй сборник «Zа Родину». Первые издания с рассказами в том числе о тех, кто сейчас выполняет свой воинский долг, будут доставлены на передовую, – отметила организатор конкурса Эмма Рождественская.

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