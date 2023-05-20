В ДНР приступили к оснащению пунктов проведения ЕГЭ

Единый госэкзамен в 2023 году будут сдавать свыше 500 выпускников из Республики. Фото: postupi.online

В Донецкой Народной Республике приступили к оснащению пунктов проведения единого государственного экзамена. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики.

Там рассказали о приобретении камер систем видеонаблюдения для передачи их в пункты проведения экзаменов. Сообщается также о подготовке сотрудников, которые будут участвовать в проведении ЕГЭ.

- В настоящее время Министерством приобретены камеры для дальнейшего монтажа систем видеонаблюдения, организована передача техники в пункты проведения экзаменов. Все сотрудники пунктов проходят обучение на дистанционной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования“ с последующей сертификацией», - рассказали в министерстве.

Сообщается также, что учащиеся из ДНР смогут сдать госэкзамены и на территории Ростовской области. Сейчас разрабатывается маршруты подвоза экзаменующихся к пунктам проведения ЕГЭ в соседнем регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕГЭ в 2023 году будут сдавать свыше 500 выпускников из ДНР. Основной период сдачи экзамена пройдет с 26 мая по 1 июля.

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