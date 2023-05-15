ЕГЭ в 2023 году будут сдавать свыше 500 выпускников из ДНР

В 2023 году русский язык и математика — обязательные предметы при сдаче ЕГЭ Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Свыше 500 выпускников 11 класса из ДНР будут проходить государственную итоговую аттестацию в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Пункты проведения откроют в ряде населенных пунктов Республики, а также на территории соседней Ростовской области. К обязательным экзаменам в году относится русский язык и математика. Об этом рассказала вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

— Единый государственный экзамен будет проводиться как в ДНР, так и на территории Ростовской области. В этом году сдавать его будут 504 человека: 459 выпускников 11 классов общеобразовательных организаций, 38 выпускников учреждений среднего профессионального образования, 7 выпускников прошлых лет, — отметила зампред Правительства ДНР.

Толстыкина добавила, что выпускники смогут сдать третьим экзаменом любой предмет по выбору. Среди них — литература, физика, химия, жбиология, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский и китайский) и информатика.

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