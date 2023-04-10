Вступительная кампания в вузы ДНР в 2023 году пройдет по особым правилам

20 июня стартует вступительная кампания в вузы ДНР Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 20 июня по 29 августа в ДНР пройдет вступительная кампания в вузы. В этом году она будет отличаться от прошлого года. О тонкостях говорится в Особенностях приема на обучение, утвержденных приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Абитуриенты будут иметь возможность поступать в вузы, как на основе экзаменов, которые учебные заведения будут проводить самостоятельно, так и по результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ). При этом, как сообщили «КП» в Министерстве образования ДНР, преимуществ для абитуриентов, сдавших ЕГЭ, не предусмотрено.

ДЛЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ АБИТУРИЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ:

1. заявление;

2. документ (документы), удостоверяющий личность;

3. документ об образовании;

4. документы, подтверждающие особые права (например, инвалидность, победу в олимпиадах школьников и др.);

5. иные документы, предусмотренные Правилами приема на обучение.

В ведомстве отмечают, что документы можно подать лично, по почте или в электронной форме посредством электронной информационной системы вуза, а также посредством ЕПГУ (в случае его использования).

ЭКЗАМЕНЫ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ ОЧНО И ДИСТАНЦИОННО

В Министерстве образования Республики подчеркнули, что вступительные испытания по русскому языку, литературе, истории, обществознанию проводятся вузами в форме собеседования, а вступительные испытания по другим предметам проводятся в установленных вузами формах, в том числе могут проводиться в форме собеседования.

- Вступительное испытание по обществознанию заменяется по желанию поступающих вступительным испытанием по другому установленному вузом предмету из числа предметов, по которым проводится ЕГЭ, - сообщили в ведомстве. - Вступительные испытания могут проводиться как очном формате (например, в Мариуполе), так и в дистанционном (в городах с высоким риском обстрелов). В настоящее время прорабатывается техническая сторона этого вопроса.

Сколько будет бюджетных мест в вузах ДНР – еще неизвестно. При этом, в Министерстве образования сообщают, что на 2023-2024 учебный год запланировано увеличение количества бюджетных мест на инженерно-технические специальности, специальности в сфере здравоохранения, педагогики, сельского хозяйства, сферы IT-технологий.

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