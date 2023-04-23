В ДНР готовят пункты проведения Единого госэкзамена

В ДНР прошла тренировка по подготовке пунктов и работников к проведению самого массового экзамена по русскому языку. Фото: МОН ДНР

В Донецкой Народной Республике проводится интенсивная подготовка пунктов проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

- В Республике ведется как оснащение пунктов техническим оборудованием, необходимым для проведения экзаменов, так и подготовка специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ, - говорится в сообщении.

В Минобрнауки рассказали , что в пятницу, 21 апреля, состоялось региональное тренировочное мероприятие по подготовке пунктов и работников к проведению самого массового экзамена по русскому языку. Все задачи тренировочного мероприятия, поставленные перед работниками пунктов, успешно реализованы. В течение мая планируется также провести обучение специалистов на дистанционной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования».

Напомним, в 2023 году 11-классникам Республики разрешили сдавать Единый государственный экзамен по желанию. Русский язык и математика для выпускников этого года являются обязательными.

ЕГЭ будет проходить в 3 этапа:

- с 20 марта по 19 апреля — досрочный;

- с 26 мая по 1 июля — основной;

- с 6 по 19 сентября — дополнительный.

С расписанием экзаменов можно ознакомиться на сайте Минпросвещения России.

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