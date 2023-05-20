С плитой на коленях просидела около часа: В МЧС ДНР рассказали о спасении пожилой женщины из-под завалов дома

Снаряд попал в жилой дом, обрушив конструкции. Фото (архив): МЧС ДНР

С начала проведения СВО спасатели все чаще сталкиваются с завалами. Об этом заявили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там рассказали об одном таком случае - когда сотрудникам МЧС довелось спасать пожилую женщину, оказавшуюся под обрушенными конструкциями дома после обстрела ВСУ.

- Снаряд попал в третий этаж жилого дома. Железобетонная плита и перекрытия обрушились, заблокировав пострадавшую. С плитой на коленях женщина просидела около часа, - вспоминают в ведомстве.

Все это время с женщиной находился на связи один из спасателей - Владислав Рыков, который, проводя аварийно-спасательные работы, успокаивал ее. Пострадавшую удалось извлечь из-под обломков.

Напомним, в феврале при ликвидации последствий обстрела Петровского района Донецка пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР. Однако раненые спасатели заявили о том, что намерены продолжать оказывать помощь людям.

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