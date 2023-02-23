При ликвидации последствий обстрела Петровского района Донецка пострадали 10 сотрудников МЧС ДНР

В ходе выполнения рабочих задач под обстрелом оказались два отделения 6 пожарно-спасательной части города Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня в ходе выполнения рабочих задач под обстрелом оказались два отделения 6 пожарно-спасательной части в Петровском районе Донецка. Также была повреждена пожарная автоцистерна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

Там уточнили, что к месту происшествия была направлена дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях и реанимационно-противошоковая группа ведомства. По прибытии они установили, что пострадали сразу 10 человек личного состава МЧС. Все пострадавшие были госпитализированы в больницы города.

- Один из спасателей - в состоянии среднетяжелой степени тяжести, еще один находится на амбулаторном лечении. 8 сотрудников в состоянии средней степени тяжести остаются под наблюдением врачей с диагнозом минно-взрывная травма, - проинформировали в министерстве.

Напомним, сегодня также сообщалось, что три сотрудника бригады скорой помощи погибли в Донецке при эвакуации раненых. Трагедия произошла в том же Петровском районе города.

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