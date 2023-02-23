Три сотрудника бригады скорой помощи погибли в Донецке при эвакуации раненых

Жители города выражают соболезнования родным и близким погибших. Фото: ТГ/Гарцев

Сегодня в результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка погибли несколько сотрудников службы скорой помощи. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

Он отметил, что погибшие сотрудники скорой были задействованы в эвакуации раненых в Петровском районе - это фельдшер, санитар и водитель.

- Выражаю соболезнования родным и близким погибших, - написал министр.

Сообщается также, что при исполнении своих служебных обязанностей пострадал еще один медик - фельдшер бригады. Сейчас за ее жизнь борются врачи Республиканского травматологического центра.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли мирные кварталы Донецка из реактивных систем залпового огня. В 11:20 со стороны населенного пункта Максимильяновка враг выпустил по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО. Вследствие одного из ракетных ударов ранения получил мужчина 1957 года. В момент обстрела он находился на улице Петровского. Пострадавший был госпитализирован в городскую больницу № 14.

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