Пожилой мужчина ранен огнем украинских боевиков в Петровском районе Донецка

Пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 14 Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские боевики вновь обстреляли мирные кварталы Донецка из реактивных систем залпового огня. В 11:20 со стороны населенного пункта Максимильяновка враг выпустил по Петровскому району 20 ракет из РСЗО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, что вследствие одного из ракетных ударов ранения получил мужчина 1957 года. В момент обстрела он находился на улице Петровского.

- Пострадавший госпитализирован в городскую больницу № 14, - проинформировал Кулемзин.

Сообщается также, что по улице Багрицкого повреждения получили четыре дома частного сектора - осколками посечены крыши, стены, выбито остекление окон.

Напомним, сегодня днем украинские боевики обстреляли также центр Донецка. Очевидцы сообщают о падениях реактивных снарядов в районе улицы Розы Люксембург.

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