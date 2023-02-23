Украинские боевики обстреляли центр Донецка

По сообщениям очевидцев, один из украинских снарядов взорвался прямо возле музыкального училища. Фото: t.me/itsdonetsk/59084

Днем 23 февраля под обстрелом украинских националистов оказался центр Донецка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, что подробности обстрела сейчас выясняются и призвал горожан соблюдать крайнюю осторожность.

- Постарайтесь меньше находиться на улице! - подчеркнул он.

Тем временем очевидцы сообщают о прилетах в районе улицы Розы Люксембург. Как утверждают горожане, один из снарядов взорвался прямо возле музыкального училища. На месте падения боеприпаса видно огромную воронку и задымление.

Напомним, накануне жителей ДНР предупредили про опасность украинских обстрелов в ближайшие дни и призвали не перемещаться по улицам без лишней надобности. Врио Главы Республики Денис Пушилин отметил, что как показывает опыт, противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие 2-3 дня обстрелы со стороны ВСУ усилятся. При этом он подчеркнул, что силы ПВО находятся в усиленном режиме, а артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу.

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