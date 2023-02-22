Денис Пушилин предупредил жителей ДНР об опасности украинских обстрелов в ближайшие дни и призвал не перемещаться по улицам без лишней надобности

Денис Пушилин призвал жителей не перемещаться по улицам без лишней надобности в ближайшие дни Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к жителям с просьбой в ближайшие дни быть аккуратнее и без лишней надобности не передвигаться по улицам из-за опасности усиления обстрелов со стороны украинских боевиков.

- Мы по опыту знаем, что противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие 2–3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся. Наши артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу, ПВО находится в усиленном режиме, - заявил Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, минувшей ночью жители Донецка и тыловых городов Республики слышали громкие взрывы. Ударам подверглись Дебальцево и Макеевка. В Макеевке прямым попаданием повреждено здание профилактория «Солнечный» по улице Молокова и частный дом. В Дебальцево - спорткомплекс «Локомотив», а также многоквартирные и частные дома.

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