Минувшей ночью средства ПВО сбили два беспилотника в Мариуполе

Прошедшей ночью жители Мариуполя услышали громкие взрывы Фото: Александр ИВАНОВ

Прошедшей ночью жители Мариуполя услышали громкие взрывы. В администрации города заявили о том, что сработала система противовоздушной обороны, благодаря которой были сбиты два беспилотника.

- В ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя был зафиксирован пролет двух неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Система противовоздушной обороны своевременно зафиксировала цели и отработала по ним, - сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Мариуполя.

Детали произошедшего устанавливаются, о пострадавших информация не поступала.

Напомним, минувшей ночью взрывы и работу ПВО слышали также в Донецке, Харцызске, Макеевке, Дебальцево и в других населенных пунктах. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские боевики выпустили 6 ракет из РСЗО по Дебальцево.

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