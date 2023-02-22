ВСУ разрушили спорткомплекс в Дебальцево, а в Горловке загорелась исправительная колония

В Дебальцево разрушен спортивный комплекс «Локомотив». Фото: Скриншот видео ТГ/АГС_Донбасс

Сегодня, 22 февраля, ночью города Донецкой Народной Республики подверглись массированным ракетным ударам. Взрывы и работу ПВО слышали в Донецке, Мариуполе, Харцызске, Макеевке, Дебальцево и в других населенных пунктах.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские военные выпустили 6 ракет из РСЗО по Дебальцево. Стреляли из района Константиновки.

Сильные разрушения получил спортивный комплекс «Локомотив». Одна из ракет упала возле местной школы.

Также украинские террористы утром подвергли обстрелу поселок Мичурина в Никитовском районе Горловки.

- В результате прямого попадания вражеского снаряда в кровлю склада Мичуринской исправительной колонии возникло возгорание, - сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

Мэр Мариуполя Олег Моргун сообщил об отсутствии в городе пострадавших и повреждений. Грохот, который слышали жители – это работа ПВО.

Это только предварительные данные ночных обстрелов. Информация продолжает поступать.

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