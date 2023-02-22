Денис Пушилин: В ближайшие 2-3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся

Украинские боевики готовят массированные обстрелы ДНР. Фото: архив ТГ/Кулемзин

Рост числа обстрелов со стороны украинских боевиков ожидается в ближайшие дни на территории ДНР. Об этом сегодня заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Есть информация, что и в ближайшие 2-3 дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся. Наши артиллерийские подразделения ведут активную батарейную и контрбатарейную борьбу, ПВО находится в усиленном режиме, — сообщил Пушилин.

Руководитель Республики призвал население без лишней надобности не перемещаться по улицам.

- Просьба быть аккуратнее, без лишней надобности не перемещайтесь по улицам. Берегите себя и своих близких, - отметил Пушилин.

Напомним, что прошедшей ночью ракетным ударам подверглись Дебальцево и Макеевка. В Макеевке прямым попаданием повреждено здание профилактория «Солнечный» по улице Молокова и частный дом. В Дебальцево - спорткомплекс «Локомотив», многоквартирные и частные дома. А в Никитовском районе Горловки в результате артобстрела утром зафиксированы повреждения инфраструктуры Мичуринской исправительной колонии.

В Донецке сегодня днем в поселке Александровка погиб мужчина 1981 года рождения.

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