«Для меня это обычная работа»: Сотрудники МЧС рассказали о накрывшем их обстреле в Донецке

Спасатели верны своей профессии, несмотря ни на что. Фото: МЧС ДНР

Сотрудники МЧС ДНР, пострадавшие при обстреле ВСУ в Петровском районе Донецка, рассказали о том, что намерены продолжать оказывать помощь людям, несмотря ни на что. Об этом сообщили в спасательном ведомстве Республики, где опубликовали видео с ранеными спасателями.

По словам одного из работников службы, люди не слышали звука от летящего снаряда.

- Просто поднялась пыль. Заложило уши, удар произошел, - вспоминает он.

Второй госпитализированный спасатель отметил, что сотрудники отряда были контужены, однако выполнили свою задачу.

- Быстро выбежали оттуда, развернули машины, приехали в подразделение. По пути в подразделение нам стало плохо всем. Потом приехали в больницу, нам оказали первую медицинскую помощь, поставили диагноз «контузия средней степени тяжести» и оставили на лечение, - рассказал он.

И добавил:

- Для кого-то, может, мы и герои, но для меня это обычная работа. То, чего я хочу, что мне нравится и что меня устраивает.

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