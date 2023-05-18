Два сапера МЧС России погибли при разминировании в ДНР

Саперы имели огромный опыт работы с ВОП и неоднократно приезжали в ДНР. Фото: пресс-служба МЧС России

При разминировании территории Донецкой Народной Республики погибли два сапера Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. Во время работы в ведомстве они успели получить государственные и ведомственные награды. Глава МЧС России выразил соболезнования родным и близким погибших.

— 18 мая 2023 года при выполнении работ по разминированию территорий ДНР, исполняя свой долг трагически погибли саперы Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России, — отметили в МЧС России. — Старший лейтенант Илья Глоба, 28 лет и лейтенант Олег Сергеенко, 25 лет проводили работы по очистке местности от взрывоопасных предметов для восстановления линий электропередач.

В ведомстве добавили, что пиротехники имели огромный опыт, неоднократно выезжали на территории ДНР и ЛНР для выполнения задач по разминированию. За время службы Илья Глоба обезвредил более 3,5 тысяч взрывоопасных предметов, а Олег Сергиенко — более двух тысяч.

— Гибель каждого сотрудника для ведомства невосполнимая утрата. Наши спасатели работали с полной отдачей, служили примером высочайшего профессионализма и верности своему призванию. От себя лично и от имени всего коллектива МЧС России выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким, героически погибших спасателей. Их имена навсегда останутся в нашей памяти, — подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.

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