Марат Хуснуллин: План восстановления Артемовска появится после освобождения города

Когда оперативная обстановка позволит, город начнут восстанавливать Фото: Александр КОЦ

План восстановления Артемовска появится после освобождения города. Об этом сообщил РИА Новости вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин.

По его словам, Артемовск вполне можно восстановить.

- Когда город будет освобожден, мы составим план. Я там побывал, посмотрел степень разрушения: там есть разрушения, город похож на Мариуполь, но сказать, что там какие-то страшные разрушения, что город весь разрушен - нет, я так не скажу. Город вполне возможно восстановить, - заявил вице-премьер России.

По словам Хуснуллина, уже сейчас можно примерно составить бюджет и наметить план дальнейших действий. Тем более, что уже сложился пул строителей, готовых приступить к ремонтным работам в Артемовске.

- Когда оперативная обстановка позволит, мы будем его восстанавливать, - сказал вице-премьер.

Напомним, ранее Марат Хуснуллин заявил, что на месте «Азовстали» в Мариуполе построят технопарк. Сообщалось также, что зампред Правительства РФ проинспектировал работы по восстановлению исторического облика центра Мариуполя.

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