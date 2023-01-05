Зампред Правительства РФ проинспектировал работы по восстановлению исторического облика центра Мариуполя

В центре Мариуполя идут масштабные работы по восстановлению исторического облика города. Фото: ТГ/Хоценко

Сегодня, 5 января, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин проинспектировал ход восстановления поврежденного и строительства нового жилья в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Зампред Правительства РФ проинспектировал ход строительства нового жилья, ознакомился с работой, которая ведется на площадках по строительству и восстановлению социальных объектов. Особое внимание уделил Марат Шакирзянович центру Мариуполя. Здесь запланированы масштабные работы по восстановлению исторического облика приморского города, - написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Также во время поездки Марат Хуснуллин провел выездное заседание Штаба по восстановлению городов и районов Донецкой Народной Республики, на котором поставил первоочередные задачи.

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