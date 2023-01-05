«Это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника!» Глава ДНР прокомментировал решение Президента РФ о временном режиме прекращения огня

Денис Пушилин отметил, что решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны. Фото: АГ ДНР

Сегодня, 5 января, врио Главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал решение Президента РФ Владимира Путина о временном режиме прекращения огня на Рождество.

- Ни о каком перемирии и речи быть не может! Решение нашего Президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православными, - написал в своем телеграмм-канале Пушилин.

Он отметил, что решение касается прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны.

- Но это не значит, что мы не будем отвечать на провокации противника! Или дадим хоть какой-то шанс врагу в эти праздничные часы улучшить свои позиции на линии соприкосновения, - подчеркнул руководитель ДНР.

Режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон начнет действовать с полудня 6 января и продлится до полуночи 7 января 2023 года. Такое указание Минобороны дал Президент России Владимир Путин.

Он призвал к зеркальным действиям украинскую сторону. Но окружение Владимира Зеленского отвергло инициативу России.

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