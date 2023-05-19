Женщина пострадала при обстреле центра Донецка из РСЗО

Пострадавшая 1966 года рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что инцидент зафиксирован на проспекте Мира.

- По уточненной информации, в результате ночного обстрела Ворошиловского района по проспекту Мира ранена женщина 1966 года рождения, - проинформировал он.

Напомним, ночью 19 мая украинские войска выпустили по Ворошиловскому району восемь ракет из РСЗО. В результате обстрела были повреждены многоквартирные дома и супермаркет «Молоко». Кроме того, повреждения также получили 8 гражданских автомобилей и газовая труба.

Накануне мэр Донецка Кулемзин заявил о варварском обстреле поселка Октябрьский рудник в Куйбышевском районе. Там пострадали ряд многоквартирных домов и больница.

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