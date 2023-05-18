У государства есть необходимые инструменты поддержки сельхозпроизводителей Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Аграрии ДНР получат всю необходимую поддержку для успешного прохождения посевной. Помощь сельхозпроизводителям новых регионов окажет государство. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам весенних полевых работ.

- Нужно помочь сельхозпроизводителям, сельхозпредприятиям, фермерам в этих регионах, несмотря на все сложности текущего характера, пройти посевную, оказать им всестороннее содействие в решении этой важнейшей задачи, - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, для этого у властей есть необходимые инструменты поддержки, в том числе льготное кредитование, субсидии и авансирование затрат.

Напомним, в ДНР аграрии запросили по лизинговой программе 65 единиц сельхозтехники. На потребности региона готов отреагировать «Росагролизинг». Этот вопрос поднимался на совещании врио Главы ДНР с представителями отрасли. Сообщалось также, что из-за дождей полевые работы задержались на три недели.

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