Глава ДНР обсудил вопросы развития аграрного производства с представителями отрасли

Денис Пушилин и Артем Крамаренко (в центре) побывали на сортосеменном заводе в Володарском районе. Фото: АГ ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин обсудил вопросы развития аграрного производства с представителями отрасли. Обсуждались вопросы лизинга, семеноводства и посевной кампании. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

Руководитель региона провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым по вопросам реализации программы лизинга в Республике. На встрече присутствовали и. о. заместителя Председателя Правительства ДНР – министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Артем Крамаренко, руководитель ГК «Аграрный Донбасс» Александр Кулешов.

ПОСТАВЛЕННАЯ ТЕХНИКА СРАЗУ ИДЕТ В ПОЛЕ

- Мы заинтересованы в том, чтобы у наших сельхозпроизводителей появлялась возможность закупать технику. Мы очень долгий период были отрезаны от этого – эти непростые восемь лет. Сейчас ситуация уже несколько иная, теперь мы субъект Российской Федерации, конечно же, наши сельхозпроизводители должны в полной мере разобраться, понять и пользоваться теми мерами поддержки, теми возможностями, которые есть у других субъектов Российской Федерации. Часть техники мы уже заказали, и это только начало. Поэтому будем взаимодействовать, будем сотрудничать, будем развиваться, – сказал Денис Пушилин.

Павел Косов рассказал о проделанной работе.

- У нас первый официальный визит. Мы уже начали поставки техники на предприятия региона, проконтролируем, чтобы как можно быстрее она уже работала в полях. Мы, готовы предоставлять все необходимые возможности, все продукты, которые реализуем во всех регионах Российской Федерации, – отметил гендиректор АО «Росагролизинг».

Артем Крамаренко рассказал, что специалисты Минагропрома прошли обучение и регистрируют в личном кабинете «Росагролизинга» все заявки предприятий.

- Мы сформировали пакет заявок пока на 864 миллиона – это 65 единиц техники. Основной пласт – наша государственная аграрная корпорация, – сообщил Артем Крамаренко.

Он отметил, что сельхозпредприятия Республики продолжают оформлять заявки, им оказывается необходимая помощь. Основная техника, которую заказали, - это трактора, посевные комплексы, опрыскиватели, культиваторы. То, что позволит сходу войти в поле и работать.

ИЗ-ЗА ДОЖДЕЙ ПОСЕВНАЯ ЗАДЕРЖАЛАСЬ НА ТРИ НЕДЕЛИ

Денис Пушилин, Артем Крамаренко и Александр Кулешов также побывали на сортосеменном заводе в Володарском районе. Завод находится в управлении ГК «Аграрный Донбасс». Как рассказал начальник производственного участка Игорь Папаценко, на предприятии имеется своя лаборатория по определению качества семян. По его словам, производительность комплекса по подготовке семян составляет восемь тонн в час, но возможности гораздо шире.

Сортосеменной завод в Володарском районе может закрывать потребности в семенах под полевые работы в объеме более 20 тысяч тонн. Фото: АГ ДНР

- Сортосеменной завод имеет возможность закрывать потребности в подготовленных обработанных семенах под полевые работы в объеме более 20 тысяч тонн, – уточнил Артем Крамаренко. – Это серьезный объем, который позволит закрыть потребности не только самой корпорации, но и частично удовлетворит потребности аграриев Республики.

Министр сообщил, что год по метеоклиматическим условиям выдался непростой. Полевые работы начались в срок, 13 марта, поддерживался хороший темп. Но во второй и третьей декаде апреля и первой декаде мая выпало большое количество осадков. На более чем 21 день полевые работы были приостановлены, к севу приступили по окончании дождей.

Артем Крамаренко акцентировал, что первичный прогноз по урожаю – более 620 тысяч тонн – будет подлежать корректировке в пользу пропашных культур.

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