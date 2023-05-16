В ДНР аграрии запросили по лизинговой программе 65 единиц сельхозтехники

Сельхозпроизводителям региона очень нужна специализированная техника. Фото: ТГ/Пушилин

Сельхозпроизводителям ДНР очень нужна специализированная техника. Предоставить ее готовы в «Росагролизинге». Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Совместно с исполняющим обязанности зампредседателя Правительства ДНР Артемом Крамаренко обсудили ход реализации лизинговой программы с представителями «Росагролизинга», которые заверили, что готовы реагировать на все наши потребности, готовы предоставлять все продукты, которые реализуются в других регионах Российской Федерации, - отметил глава региона.

По словам Пушилина, на данный момент от сельхозпроизводителей ДНР уже поступил пакет заявок на приобретение 65 единиц техники, и это еще начало.

Напомним, сегодня врио Главы ДНР обсудил вопросы развития аграрного производства с представителями отрасли. Поднимались вопросы лизинга, семеноводства и посевной кампании. Сообщалось, что из-за дождей полевые работы задержались на три недели.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР для аграриев расширят возможности покупки техники по льготному лизингу

Сельхозпроизводителям из новых регионов РФ предоставят отсрочку по выплатам (подробнее)