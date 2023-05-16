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НовостиОбщество16 мая 2023 7:42

Дожди сдвинули сроки посевной кампании в ДНР

Из-за обильных осадков полевые работы пришлось приостановить на более чем 21 день
Ирина ДМИТРИЕВА
Аграрии приступили к севу зерновых только по окончании дождей

Аграрии приступили к севу зерновых только по окончании дождей

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Обильные дожди сдвинули сроки посевной кампании в ДНР. Из-за непогоды аграриям пришлось приостановить полевые работы. Об этом сообщил министр агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики Артем Крамаренко в ходе рабочей встречи с врио Главы Республики Денисом Пушилиным.

Министр рассказал о ходе посевной кампании под урожай 2023 года. Он уточнил, что нынешняя весна по климатическим условиям выдалась непростой из-за обильных осадков, и на более чем 21 день полевые работы были приостановлены. Аграрии приступили к севу зерновых только по окончании дождей. В связи с этим в регионе прорабатывают вопрос о возможном увеличении посевных площадей поздних яровых зерновых и технических культур.

- Несмотря на погодные условия, задачу доступности продуктов питания собственного производства будем выполнять, - тем временем подчеркнул Денис Пушилин.

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