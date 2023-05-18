В ДНР доставили семь тонн продуктовых наборов для беженцев из Угледара, Соледара и Артемовска

Народный фронт доставил 7 тонн продуктовых наборов в город Снежное. Фото: ОНФ

Беженцы из Угледара, Соледара и Артемовска получат гуманитарную помощь от Общероссийского народного фронта. Организация уже передала порядка семи тонн продуктовых наборов в ДНР. В их состав входит подсолнечное масло, крупы, макароны, мука и другие продукты питания. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

Там уточнили, что гуманитарный груз был доставлен в город Снежное, где находится пункт временного размещения беженцев. Далее помощь распределят между людьми.

- Народный фронт доставил 7 тонн продуктовых наборов в город Снежное. Помощь будет распределена между пунктом временного размещения беженцев и социально незащищенными категориями жителями города, - рассказали представители ОНФ, отметив, что в пункте проживают жители, эвакуированные из Угледара, Соледара и Артемовска.

Напомним, ранее ОНФ передал нуждающимся в Докучаевск 600 продуктовых и столько же гигиенических наборов. Сообщалось также, что в ДНР помогут беженцам из Артемовска и Соледара с оформлением документов и соцвыплат.

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