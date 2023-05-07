Все для победы: Гуманитарная помощь в ДНР приходит отовсюду

На днях Общероссийский Народный фронт передал нуждающимся в Докучаевск 600 продуктовых и столько же гигиенических наборов.

В наборах - подсолнечное масло, крупы, кофе, чай, сахар, сгущенное молоко, консервы, печенье, зубная паста, детский крем, одноразовые маски, мыло и другие принадлежности.

- У нас небольшой город, под обстрелами с 2014 года, - говорит «КП» горожанка Ирина Дягло. - Многим сейчас тяжело - такая помощь очень кстати, особенно для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

У ДЕТЕЙ ГЛАЗА ГОРЯТ

Недавно гуманитарную помощь получили дети в Торезе. Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» побывала в специальной школе-интернате № 43.

В ней обучаются и проходят реабилитацию дети с ограниченными возможностями здоровья, ребятишки из социально незащищенных семей. Сейчас в интернате восемьдесят воспитанников.

У интерната большая территория, есть пришкольный сад. Благодаря гуманитарной помощи волонтеров его сотрудники смогут ухаживать за садом, у детей всегда будет теплая вода. Даже подаренные игрушки принесут пользу.

- Специальные пазлы будут развивать мелкую моторику, память и внимание ребят. Когда приезжают гости, у наших детей глаза горят. Это очень важно в процессе их реабилитации и обучения, - рассказала «КП» заместитель директора по воспитательной работе спецшколы-интерната № 43 Елена Прокопенко, поблагодарив волонтеров «Москва-Донбасс» и всех неравнодушных людей.

ДРУЖИМ КНИГАМИ

Нижегородцы передали книги для жителей Харцызска. Несколько коробок с художественной отечественной, зарубежной и научно-популярной литературой собрали сотрудники нижегородского ЗАГСа и комитета по делам архивов.

Совместно с администрацией Харцызска был сформирован список необходимой литературы, в который вошли классические и современные художественные произведения, учебная и научно-популярная литература. Всего около 250 наименований учебников и художественных книг планируется собрать и передать в ДНР к началу нового учебного года.

- Вся эта литература поможет ученикам осваивать произведения школьной программы, - говорят харцызские педагоги.

Руководитель Дома народного единства Константин Исаев сообщил, что отправка книг в город-побратим Арзамаса - Харцызск будет регулярной. 100 библиотек Нижнего Новгорода и области присоединились к акции «Дружим книгами» и открыли пункты приема книг.

«НИВА» ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

В Донецк приехал груз с подарками детям журналистов ДНР, работающих в условиях СВО. В сборе участвовали СМИ со всей Карелии. В составе груза - канцелярские товары, раскраски, игрушки и сладости.

- Когда мы бросили клич о том, что детям журналистов Донбасса, Донецкой Народной Республики нужны подарки, откликнулись очень многие. Именно из районов Карелии - это города Костомукша, Сегежа, Беломорск, Пудож, Кемь, - сообщил корреспондент онлайн-журнала «Черника» Алексей Владимиров.

Алексей Владимиров (справа) и Виктор Петренко возле «Нивы» для донбасских журналистов.

Вместе с посылками прибыло и снаряжение для бойцов - маскировочные сети и окопные свечи. А также автомобиль «Нива» для самих журналистов.

Всю гуманитарную помощь в столицу ДНР доставил Алексей Владимиров - представитель «Черники», которая и организовала эту акцию.

Ранее председатель регионального отделения Союза журналистов России Виктор Петренко рассказал в телефонном разговоре Алексею о том, что журналисты донецкого телеканала «Юнион» выезжают на боевые позиции, чтобы вести оперативную съемку для подготовки репортажей. Однако на одном из заданий машина, подаренная Рамзаном Кадыровым, была обстреляна украинскими боевиками, и журналисты остались без колес.

Алексей Владимиров передал в Донецк свою «Ниву».

- На семейном совете было решено, что машина нужна коллегам в Донецке гораздо больше, а так как они теперь наши, родные, мы хотим им помочь, - рассказал он.

За рулем «Нивы» на перегоне из Карелии в Донецк сидел сын Алексея - Иван Романов. Машину и посылки корреспондент «Черники» передал Виктору Петренко.