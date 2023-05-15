Беженцам из Артемовска помогают оформить документы и соцвыплаты в ДНР

Свыше 400 беженцев из Артемовска, Соледара и их окрестностей уже подали заявления на получение социальных выплат и пенсий в ДНР. Фото: ТГ/Толстыкина

В Донецкой Народной Республике помогают эвакуированным из зоны активных боевых действий жителям оформить документы и социальные выплаты. Об этом сообщила ДАН заместитель председателя правительства ДНР Лариса Толстыкина.

Уточняется, что к тем беженцам, у которых на руках имеются документы, выезжают специалисты и помогают им оформить различные соцвыплаты. Тем, у кого документов нет, - помогают получить удостоверение личности.

- Ведь пока у человека нет удостоверения личности, он не может оформить выплаты, - пояснила Толстыкина.

По словам чиновницы, профильные ведомства ведут комплексную работу.

- Мы работаем с Миграционной службой для того, чтобы максимально быстро сделать людям необходимые документы, - отметила зампредседателя правительства ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР помогут беженцам из Артемовска и Соледара с оформлением документов и соцвыплат. Людям также окажут содействие в поиске родных, с которыми была утрачена связь.

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