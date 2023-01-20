В ДНР помогут беженцам из Артемовска и Соледара с оформлением документов и соцвыплат

Все проблемные вопросы взяты на контроль. Фото: ombudsman-dnr.ru

Эвакуированным из зоны боевых действий жителям нужна помощь в оформлении документов и соцвыплат. Люди также просят узнать о судьбах родственников, с которыми они утратили связь. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, чьи представители посетили сегодня один из пунктов временного размещения граждан в Шахтерске.

Там находятся беженцы из Соледара, Артемовска и ближайших населенных пунктов. По словам правозащитницы, в пункте созданы достаточно комфортные условия - люди проживают в комнатах по два-четыре человека, обеспечены трехразовым питанием и первоочередными медикаментами, в помещениях тепло, есть вода. Однако есть и проблемы.

- Нужна помощь в оформлении документов и соцвыплат. У некоторых есть потребность в оперативном лечении. Также люди ищут возможность узнать о судьбах родственников, с которыми в ходе боевых действий была утрачена связь. Все вопросы беру на контроль, - заявила омбудсмен.

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