Торговый бум в Мариуполе: Как сегодня обстоят дела с рынками и магазинами в городе

Полки мариупольских магазинов пестрят ассортиментом товара
Фото: Александр ИВАНОВ
Мариуполь возрождается. Строятся новые дома и даже микрорайоны, функционирует и развивается транспорт, в домах есть тепло, свет, вода, газ. В город возвращаются жители, бежавшие весной от ужасов войны.
Немаловажной частью рутинной жизни Мариуполя является торговля. Если сравнивать июнь 2022 и январь 2023, то это два абсолютно разных города.
Небольшие магазины «у дома»
Фото: Александр ИВАНОВ
Новые магазины республиканских торговых сетей
Фото: Александр ИВАНОВ
Полки мариупольских магазинов пестрят ассортиментом товара
Фото: Александр ИВАНОВ
Первый магазин, работающий в режиме супермаркета «МТ Маркет», открылся в начале июня. Попасть в эту сетевую точку было практически нереально (очередь выстраивалась с пяти утра, под конец комендантского часа) и не заканчивалась до закрытия магазина. Популярность была связана с тем, что цены там были на 10-20% ниже, чем у многочисленных спекулянтов на рынках и в маленьких нелегальных магазинах в разбитых домах.
Полки мариупольских магазинов пестрят ассортиментом товара
Фото: Александр ИВАНОВ
Небольшие магазины «у дома»
Фото: Александр ИВАНОВ
Стихийные рынки еще присутствуют в городе
Фото: Александр ИВАНОВ
Полки мариупольских магазинов пестрят ассортиментом товара
Фото: Александр ИВАНОВ
Новые магазины республиканских торговых сетей
Фото: Александр ИВАНОВ
Стихийные рынки еще присутствуют в городе
Фото: Александр ИВАНОВ
В течение осени в Мариуполе произошел настоящий торговый бум. Зашли торговые сети «Манна», «ПРС», «Галактика-Родной», открылись новые точки «МТ Маркет», в которых можно расплатиться картами Республиканского банка и картами платежной системы МИР. В большом количестве начали работу мелкие магазины – в шаговой доступности от домов.
В связи со стартом здоровой конкуренции стали снижаться цены. То, что еще недавно люди покупали в 1,5 раза дороже чем в Донецке – выровнялось в цене. А очереди, теперь в Мариуполе, можно найти разве что у зданий администраций районов и при случайной раздаче гуманитарки, которую часто привозят волонтеры с других регионов России.
Небольшие магазины «у дома»
Фото: Александр ИВАНОВ
Новые магазины республиканских торговых сетей
Фото: Александр ИВАНОВ
Полки мариупольских магазинов пестрят ассортиментом товара
Фото: Александр ИВАНОВ
Новые магазины республиканских торговых сетей
Фото: Александр ИВАНОВ
Небольшие магазины «у дома»
Фото: Александр ИВАНОВ
Полки мариупольских магазинов пестрят ассортиментом товара
Фото: Александр ИВАНОВ
До сих пор еще есть пережитки торговли конца 80-х – начала 90х – стихийные рынки. От этого городу еще предстоит категорически избавиться. В целом, торговля в Мариуполе, если не вернулась на довоенный уровень (отсутствуют стационарные брендовые магазины бытовой техники, текстиля, одежды, обуви…), то стремительно идет к этому.
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