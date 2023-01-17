Торговый бум в Мариуполе: Как сегодня обстоят дела с рынками и магазинами в городе

Полки мариупольских магазинов пестрят ассортиментом товара Фото: Александр ИВАНОВ

Мариуполь возрождается. Строятся новые дома и даже микрорайоны, функционирует и развивается транспорт, в домах есть тепло, свет, вода, газ. В город возвращаются жители, бежавшие весной от ужасов войны.

Немаловажной частью рутинной жизни Мариуполя является торговля. Если сравнивать июнь 2022 и январь 2023, то это два абсолютно разных города.

Небольшие магазины «у дома» Фото: Александр ИВАНОВ

Новые магазины республиканских торговых сетей Фото: Александр ИВАНОВ

Полки мариупольских магазинов пестрят ассортиментом товара Фото: Александр ИВАНОВ

Первый магазин, работающий в режиме супермаркета «МТ Маркет», открылся в начале июня. Попасть в эту сетевую точку было практически нереально (очередь выстраивалась с пяти утра, под конец комендантского часа) и не заканчивалась до закрытия магазина. Популярность была связана с тем, что цены там были на 10-20% ниже, чем у многочисленных спекулянтов на рынках и в маленьких нелегальных магазинах в разбитых домах.

Полки мариупольских магазинов пестрят ассортиментом товара Фото: Александр ИВАНОВ

Небольшие магазины «у дома» Фото: Александр ИВАНОВ

Стихийные рынки еще присутствуют в городе Фото: Александр ИВАНОВ

Полки мариупольских магазинов пестрят ассортиментом товара Фото: Александр ИВАНОВ

Новые магазины республиканских торговых сетей Фото: Александр ИВАНОВ

Стихийные рынки еще присутствуют в городе Фото: Александр ИВАНОВ

В течение осени в Мариуполе произошел настоящий торговый бум. Зашли торговые сети «Манна», «ПРС», «Галактика-Родной», открылись новые точки «МТ Маркет», в которых можно расплатиться картами Республиканского банка и картами платежной системы МИР. В большом количестве начали работу мелкие магазины – в шаговой доступности от домов.

В связи со стартом здоровой конкуренции стали снижаться цены. То, что еще недавно люди покупали в 1,5 раза дороже чем в Донецке – выровнялось в цене. А очереди, теперь в Мариуполе, можно найти разве что у зданий администраций районов и при случайной раздаче гуманитарки, которую часто привозят волонтеры с других регионов России.

Небольшие магазины «у дома» Фото: Александр ИВАНОВ

Новые магазины республиканских торговых сетей Фото: Александр ИВАНОВ

Полки мариупольских магазинов пестрят ассортиментом товара Фото: Александр ИВАНОВ

Новые магазины республиканских торговых сетей Фото: Александр ИВАНОВ

Небольшие магазины «у дома» Фото: Александр ИВАНОВ

Полки мариупольских магазинов пестрят ассортиментом товара Фото: Александр ИВАНОВ

До сих пор еще есть пережитки торговли конца 80-х – начала 90х – стихийные рынки. От этого городу еще предстоит категорически избавиться. В целом, торговля в Мариуполе, если не вернулась на довоенный уровень (отсутствуют стационарные брендовые магазины бытовой техники, текстиля, одежды, обуви…), то стремительно идет к этому.

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