Известный российский исполнитель SHAMAN восхитился отвагой и мужеством жителей Донбасса

SHAMAN выступил с концертами в Донбассе

Известный российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) выступил в ЛНР и ДНР. Концерты прошли 14 и 15 января в Луганске и Мариуполе. Артист исполнил любимые миллионами россиян песни, включая свои знаменитые хиты «Встанем», «Я русский» и, конечно же, гимн России в авторской аранжировке. Их звучание, по мнению музыканта, наполнилось здесь особым смыслом.

Находясь в Республиках Донбасса, вокалист выразил восхищение отвагой и мужеством жителей.

- Давно планировал дать концерты в Донбассе, тщательно к этому готовился. Наконец-то это случилось, и я смог порадовать своим творчеством людей. Со сцены я видел тысячи глаз, полных слез радости и гордые улыбки людей, ценой неимоверных усилий и беспримерного героизма, отстоявших свое право говорить: «Я – русский». И мы обязательно увидимся с ними еще. Я чувствую себя здесь, как дома – очень уютно и тепло, - сказал SHAMAN.

В ходе выступления певец записал голоса военнослужащих и местных жителей, которые войдут в студийную запись его новой песни.

Жители Донбасса благодарны известному исполнителю за приезд и за те эмоции, которые он им подарил.

- Это было невероятно сильно, очень поднимает дух и настрой! Он очень патриотичен, смел и открыт, это располагает, – говорит житель Луганска Сергей Ерохин.

Также певец побывал в одной из воинских частей на территории ЛНР, где пообщался с военнослужащими и поблагодарил их. Шаман приехал не с пустыми руками, привез бойцам подарки, среди которых гитара со своим автографом. Военнослужащие в ответ подарили исполнителю форму с шевронами – «SHAMAN» и «Я РУССКИЙ».

После визита в Донбасс, артист провел творческий вечер для раненых бойцов и медицинского персонала в военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону.

СПРАВКА

SHAMAN - российский певец, композитор и автор песен Ярослав Дронов. Имеет три музыкальных образования. Под сценическим псевдонимом SHAMAN выступает с 2020 года. По словам Ярослава, этот псевдоним ему дали поклонники, которые так называли исполнителя в комментариях. Слова и музыку песен пишет самостоятельно.

23 февраля 2022 года артист выпустил сингл «Встанем». Песня посвящена памяти героев Великой Отечественной войны. По состоянию на декабрь 2022 года, клип на песню собрал более 35 млн просмотров на YouTube. 22 июля 2022 года SHAMAN выпустил клип на песню «Я русский». За первые сутки клип собрал миллион просмотров, а по состоянию на декабрь 2022 года — более 23 миллионов.

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