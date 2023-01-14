«Нам спасли жизни!» Жители Соледара рассказали о том, что им пришлось пережить

Жители Соледара рассказали о пережитом. Фото: кадр из видео АГ ДНР

14 января врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в одном из пунктов временного размещения в Шахтерске встретился с жителями Соледара и других населенных пунктов из окрестностей Артемовска.

Все отстроим и восстановим!

- Рад, что вы живы – это самое главное! – говорит Пушилин. - Что касается Соледара… мы, к сожалению с этим сталкиваемся на протяжении всего периода: Мариуполь, Волноваха, другие населенные пункты. Они (украинские боевики) уничтожают жителей, инфраструктуры и особенно делают это при отступлении. К сожалению, это так, но, мы как жители Донбасса, прекрасно понимаем, что все отстроим и восстановим! Тем более, сейчас мы уже Россия!

- Спасибо ребятам! Мы им очень благодарны, они нам жизнь спасли, - говорит одна из жительниц о русских бойцах.

- Я находилась в укрытии восемь месяцев в подвале, у меня обе ноги были травмированы, передвигаться было сложно, благо что у меня рядом была тетя Нина, - рассказывает девушка. - 11 января ночью бойцы вывели нас из одного укрытия и перевели в другое, откуда постепенно вывозили нас. Сначала вывезли старших людей, инвалидов, стариков, детей. Спасибо им большое за то, что они нам сохранили жизнь!

- У меня дочь с детьми эвакуировалась раньше, в Бердянск. Поеду к ней, а дальше нужно начинать все сначала, - говорит еще одна жительница со слезами на глазах.

Не сдерживая эмоций и слез, люди говорят о том, что им пришлось пережить – украинские боевики бесчинствовали, стреляли по мирным, уничтожали инфраструктуру.

- Украинцы разворачивали «сушки» и стреляли по Отрадовке. Потом уматывали, - говорит спасшийся житель Артемовского района.

- Людей расстреляли в подвале, кинули гранату, она не добила, они (украинские боевики) их убили потом, - говорит женщина.

Подарки для детей. Фото: кадр из видео АГ ДНР

«Не осталось ничего, кроме жизни»

После поездки в пункт временного размещения и общения с жителями Соледара Денис Пушилин рассказал об этом в своем Телеграм-канале. Лидер Республики отметил, что в ближайшее время Соледар будет включен в зону административной ответственности Донецкой Народной Республики. Граждане с соледарской пропиской смогут рассчитывать на все социальные гарантии, которые распространяются на жителей Республики.

- Их спасла российская армия и вывезла, многих с маленькими детьми, из мест, обстреливаемых украинскими боевиками. Люди со слезами на глазах рассказывают истории о том, что пережили, говорят, что не осталось ничего, кроме жизни. Но, главное, что спасены, - написал руководитель Республики в Телеграм-канале. - Сегодня им оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в оформлении документов. Люди интересовались трудоустройством. Пояснил, что нам в Республике сейчас очень нужны строители, и участие мужчин в работах временного характера в строительных бригадах было бы очень кстати, - подытожил врио Главы.

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