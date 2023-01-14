В ДНР опровергли фейк о переносе столицы Республики в Мариуполь

Столицей ДНР был и будет город Донецк (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики опроверг информацию о якобы переносе столицы ДНР в Мариуполь. Денис Пушилин заявил, что столицей Республики был и будет город-герой Донецк. Об этом врио Главы ДНР рассказал в своем телеграм-канале.

— Вопрос не обсуждается даже. Столица Донецкой Народной Республики был и будет — город-герой Донецк, — подчеркнул Денис Пушилин.

Ранее в сети появилась ложная информация о переносе столицы Донецкой Народной Республики в Мариуполь. Врио Главы ДНР подчеркнул, что такой вопрос даже не обсуждается.

Напомним, что ранее в ДНР опровергли фейк о продаже гуманитарных наборов в одном из донецких супермаркетов. Оказалось, что руководства магазина наоборот собирало помощь от неравнодушных граждан, которую планировали передать в детские дома Республики.

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