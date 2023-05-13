Глава Минугля ДНР сообщил, что все согласования по зарплате горнякам завершены

Горнякам выплатят задолженность по зарплате в ближайшее время
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Москва окончательно утвердила все согласования по зарплате шахтерам в ДНР. Задолженность за январь-апрель выплатят после внесения изменений в бюджет на региональном уровне. Об этом рассказал министр угля и энергетики Республики Андрей Чертков.
— На следующей неделе Правительство Республики и депутаты Народного Совета утвердят изменения в бюджет, и после подписания изменений Денисом Владимировичем Пушилиным начнется выплата зарплаты, — поделился министр в своем телеграм-канале.
Глава Минугля и энергетики добавил, что руководство угольных предприятий ДНР уже предупреждено о будущих изменениях.
— Руководителям предприятий поставлена задача очень оперативно, с понедельника готовить соглашения на выдачу зарплаты за январь-апрель. Осталось всего несколько дней, — заверил Чертков.
Напомним, что ранее в ДНР анонсировали создание прокуратуры по надзору за шахтами. Ведомство будет следить за уровнем безопасности на угольных предприятиях.
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