Марочко: ВСУ стянули крупные силы на донецком направлении

Украинская армия осуществляет регулярный подвоз свежих сил, однако их численность остается примерно на том же уровне из-за частых потерь Фото: Александр КОЦ

На донецком направлении наблюдается крупное скопление личного состава и военной техники ВСУ. Об этом заявил в своем телеграм-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

Он сообщил о перемещении большого количества боевой техники с вооружением, снарядами и личным составом ВСУ по автомобильным дорогам рядом с Миньковкой и Часовым Яром. Кроме того, в этом районе сосредоточено множество пунктов временной дислокации украинских войск. Движение противника достаточно интенсивное, отметил Марочко.

- Трафик весьма интенсивный, но не превышает прошлонедельных показателей, - добавил он.

По словам подполковника, украинская армия осуществляет регулярный подвоз свежих сил, однако численность подразделений ВСУ на данном направлении остается примерно такой же из-за частых потерь.

Напомним, ранее советник врио Главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российские войска уничтожили не менее 70% штурмовой бригады ВСУ в Марьинке. Российские бойцы также уничтожают позиции ВСУ на авдеевском направлении.

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