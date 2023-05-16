Российские бойцы уничтожают позиции ВСУ на авдеевском направлении

Удары по позициям ВСУ продолжаются. Фото: ДАН

Военнослужащие первого Донецкого армейского корпуса Вооруженных сил России продолжают уничтожать позиции украинских боевиков на авдеевском направлении. Удары наносятся по позициям боевиков, которые расположены на окраине населенного пункта Спартак. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции.

— Окраины Спартака до сих пор остаются передовыми рубежами обороны Донецка и защитники Донбасса постоянно наносят удары по выявленным позициям и скоплениям живой силы противника. После выявления скопления противника минометный расчет моментально выдвигается на позиции и открывает огонь, — отметили в ведомстве.

В Народной милиции добавили, что корректировка огня и фиксация поражения цели ведется с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил о взятии под контроль российскими военными нескольких укрепрайонов ВСУ под Авдеевкой.

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