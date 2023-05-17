Для возобновления движения троллейбусов необходимо произвести ремонт на линии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Макеевке ограничили курсирование троллейбусов по маршруту №5 от остановки «Детский мир» до «Улица Горностаевская». Причиной остановки движения стал обрыв контактного провода. Об этом сообщили в администрации города.

Там пояснили, что для возобновления движения троллейбусов необходимо произвести ремонт на линии.

- Для восстановления необходимо 2000 метров натяжного троса, 1800 м контактной сети и 40 изоляторов, - заявили в мэрии.

В администрации города также добавили, что заказ на запчасти уже оформлен.

- После их получения и проведения ремонтных работ движение троллейбуса по маршруту планируется восстановить, - проинформировали городские власти.

Тем временем в Ясиноватой планируют запустить автобусы в Донецк, они должны начать курсировать уже в ближайшее время. Прямое пассажирское сообщение между городами не осуществляется с февраля 2022 года из-за украинских обстрелов. Ранее сообщалось, что запуск автобусов из Ясиноватой в Донецк отложили на неопределенное время из-за сложной обстановки.

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