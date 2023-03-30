Запуск автобусов из Ясиноватой в Донецк отложили на время из-за сложной военной обстановки

Запуск маршрута пока приостановлен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запуск пассажирского автобуса сообщением Ясиноватая - Донецк пришлось отложить из-за сложной военной обстановки. Об этом сообщил ДАН глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

Он подчеркнул, что оформление маршрута уже завершено, все детали согласованы.

- Ждем хоть малейшей стабилизации обстановки. Вы сами видите, что за последние два дня в городе ранены четыре человека, - сказал мэр.

По словам градоначальника, власти готовы к организации такого движения.

Напомним, в конце января стало известно, что из Ясиноватой в Донецк запустят автобус после годового простоя. Ранее сообщалось, что прямое пассажирское сообщение между Донецком и Ясиноватой не осуществляется с февраля 2022 года из-за боевых действий. Сейчас в Ясиноватой действует только один междугородний маршрут, связывающий ее с Макеевкой.

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